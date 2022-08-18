В Ростове-на-Дону военный застрелил таксиста в споре о войне с Украиной

Военнослужащий из Московской области убил в Ростове-на-Дону таксиста, с которым они, по предварительным данным, не сошлись во мнении о войне России против Украины, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел 15 августа на улице Береговой. 17 августа офицера поместили в СИЗО.

«Между мужчинами возник спор о спецоперации на Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четыре раза выстрелил в оппонента из пистолета Макарова», — сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным местных СМИ и телеграм-каналов, стрелявший — 33-летний капитан Алексей Крылов из подмосковной Рузы, служивший в ракетных войсках и побывавший в нескольких горячих точках. Его жертва — 51-летний уроженец Азербайджана Роман Говасари.

Гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Дело об убийстве ведет Следственное управление СК по Ростовской области.

Источники: 161.ru, «Че по Ростову?»