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В оккупированной части Запорожской области выдают российские автомобильные номера

18:19 • 18.08.2022

На подконтрольной России части Запорожской области начали выдавать российские водительские удостоверения и автомобильные номера с кодом региона 185. Местные подразделения ГАИ будут этим заниматься планово.

Чтобы получить российские права, нужно предъявить паспорт РФ и национальное водительское удостоверение. Автомобиль можно будет зарегистрировать только с российским паспортом, документами на транспорт и самой машиной, которую должны осмотреть.

С 6 августа российские номера с кодом региона 184 начали выдавать в оккупированной части Херсонской области.

Источник: «Интерфакс»

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