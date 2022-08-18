В оккупированной части Запорожской области выдают российские автомобильные номера

На подконтрольной России части Запорожской области начали выдавать российские водительские удостоверения и автомобильные номера с кодом региона 185. Местные подразделения ГАИ будут этим заниматься планово.

Чтобы получить российские права, нужно предъявить паспорт РФ и национальное водительское удостоверение. Автомобиль можно будет зарегистрировать только с российским паспортом, документами на транспорт и самой машиной, которую должны осмотреть.

С 6 августа российские номера с кодом региона 184 начали выдавать в оккупированной части Херсонской области.

Источник: «Интерфакс»