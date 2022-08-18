В Белгородской области нашли мины «Лепесток»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекинском районе обнаружены противопехотные мины «Лепесток».

«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И "Лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», — рассказал губернатор.

Также он дополнил, что мины нашли после обстрелов со стороны Украины. Сейчас в девяти приграничных муниципальных образованиях не работают школы . Гладков напомнил о ребенке, который нашел боеприпас, попытался его разобрать и лишился кисти руки.

8 августа разведка Минобороны Великобритании сообщила, что Россия могла использовать ПМФ-1 и ПМФ-1С «Лепесток» в Донецке и Краматорске. Британская разведка называет эти мины «весьма противоречивым оружием неизбирательного действия».

Источник: Вячеслав Гладков