В Беларуси на границе с Украиной начали модернизировать военный аэродром

Аэродром под Лунинцем на границе с Украиной, который раньше был запасным, активно перестраивается с начала 2022 года. Это заметно на спутниковых снимках.

В апреле вокруг аэродрома начали вырубать лес и расчищать территорию, сносить и модернизировать некоторые здания в военном городке. На территории склада горюче-смазочных материалов ведется подготовка к установке крупных емкостей. Также рядом с аэродромом начали готовить участки для строительства, ведется прокладка коммуникаций. На одном из участков сейчас строят крупный ангар либо казарму.



Фото: «Радыё Свабода»

По данным «Радыё Свабода», в Лунинце планируют построить жилье для российских военных, которые на постоянную основу приедут в город.

Ранее аэродром под Лунинцем считался запасным и почти не использовался. В начале 2022 года было принято решение использовать объект как дополнительный.

Источник: «Радыё Свабода»