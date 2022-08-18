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В Беларуси на границе с Украиной начали модернизировать военный аэродром

22:25 • 18.08.2022

Аэродром под Лунинцем на границе с Украиной, который раньше был запасным, активно перестраивается с начала 2022 года. Это заметно на спутниковых снимках.

В апреле вокруг аэродрома начали вырубать лес и расчищать территорию, сносить и модернизировать некоторые здания в военном городке. На территории склада горюче-смазочных материалов ведется подготовка к установке крупных емкостей. Также рядом с аэродромом начали готовить участки для строительства, ведется прокладка коммуникаций. На одном из участков сейчас строят крупный ангар либо казарму.

Фото: «Радыё Свабода»

По данным «Радыё Свабода», в Лунинце планируют построить жилье для российских военных, которые на постоянную основу приедут в город.

Ранее аэродром под Лунинцем считался запасным и почти не использовался. В начале 2022 года было принято решение использовать объект как дополнительный.

Источник: «Радыё Свабода»

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