«Упустили ситуацию»: Рослесхоз обвинил рязанских чиновников в окутавшем Москву дыме от лесных пожаров

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) обвинило ведомства лесного хозяйства и природных территорий Рязанской области в том, что они «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы». 17 августа в Москву пришел дым от лесных пожаров из соседней области, 18 августа он распространился по всей территории столицы. В городе ощущается запах гари.

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам ограничить физические нагрузки на открытом воздухе и надевать медицинские маски при выходе на улицу.

По данным синоптиков, в ближайшие день-два ветер не изменится и продукты горения рязанских лесов продолжат заполнять воздух Москвы.

Еще более плотный смог окутал Рязань. Здесь власти рекомендовали жителям завесить окна мокрыми простынями и «если есть необходимость выйти — использовать влажные маски из марли, сложенной в пять слоев».

В «Гринпис» сообщали, что площадь пожара, по предварительной оценке, составляет более 3300 гектаров. Он затрагивает территории Окского заповедника и национального парка «Мещера». Между тем, по данным Авиалесоохраны, в Рязанской области к началу 18 августа действовало три пожара общей площадью 181,3 гектара.

Рослесхоз заверил, что силы, задействованные в тушении пожаров в Рязанской области, увеличены, и кроме того «группировка из Сибири уже в пути».

В августе 2010 года на фоне аномальной жары и торфяных пожаров Москву окутал сильный смог, тогда это привело к избыточной смертности в шесть тысяч человек.

В МЧС заверяют, что о повторении ситуации 2010 года речи не идет, в Московской области «фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет».

Источники: Рослесхоз, Роспотребнадзор, РИА Новости, «Интерфакс» (1,2,3), «Гринпис в России», РБК.