Пророссийские власти Запорожья собирают «армию для освобождения Запорожского края»

Командир пророссийского отряда «Троя» Владимир Новиков, воюющий под позывным «Алабай», сообщил, что в Запорожской области Украины формируется «добровольческая армия», в том числе из местных жителей. Ей предстоит участвовать в боях за территории области, остающиеся под контролем украинских властей.

«Мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — сказал Новиков. «Армия» формируется на базе подразделения «Троя».

По его словам, в новом отряде «очень много ребят с Запорожья». «Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом — начнем двигаться, пополнение придет», — заявил Новиков.

Новиков также сказал, что в отряде будут «выходцы из СССР», «которые имеют паспорта иностранные». «К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии», — сообщил он.

Сейчас российские власти контролируют примерно две трети территории Запорожской области, включая такие крупные города как Бердянск и Мелитополь. Однако областной центр, город Запорожье, по-прежнему остается под контролем украинских властей.

Отряд «Троя» существует с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.

Источники: РИА Новости (1,2)