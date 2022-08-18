Politico: Украина получает все меньше военной помощи от крупнейших европейских держав

За июль шесть крупнейших европейских стран ни разу не выступили со сколько-нибудь значительными новыми предложениями о двустороннем военном сотрудничестве с Украиной — такого еще ни разу не было с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Речь идет о Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, и Польше. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который следит за динамикой военной помощи Украине.

Хотя поставки ранее обещанных вооружений продолжаются, например Германия поставила в июле дальнобойные РСЗО MARS II, аналог американских HIMARS, новых предложений стало заметно меньше. По данным кильского института, за все время союзники Украины пообещали ей помощи на 84,2 миллиарда евро, однако на июль пришлись инициативы суммарным объемом всего 1,5 млрд евро.

Кристоф Требеш, руководитель команды института, ведущей Ukraine Support Tracker, обратил внимание на то, что объемы обязательств по военной помощи Украине, которые берут на себя европейские страны, снижаются с конца апреля. Требеш сравнил относительно скромное финансирование, выделяемое европейскими странами на поддержку Украины, с расходами на преодоление кризиса, вызванного ковидом: фонд ЕС по преодолению последствий пандемии располагает 800 миллиардами евро.

«Люди на самом деле не понимают, что мы находимся в состоянии войны», — приводит Politico слова депутата Европарламента и бывшего министра обороны Эстонии Рихо Терраса. Он считает, что Европе пора «проснуться».

Помощь различных стран Украине в процентах от их ВВП

Источники: Politico, IFW Kiel