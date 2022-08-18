Не менее семи человек погибли в харьковском общежитии при ракетном обстреле

Вечером 17 августа российская ракета попала в общежитие на северо-востоке Харькова. По последним данным мэра города Игоря Терехова, там погибли семь человек, ранены 17, в том числе 11-летний ребенок. Всего в трехэтажном доме проживали более 30 человек.

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, в здании не было ни одного военного объекта, «исключительно гражданские, среди которых пенсионеры и дети».

«Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Ближе к утру 18 августа на город упали еще несколько ракет, вызвав сильные пожары. В Холодногорском районе сгорело административное здание и полтора десятка машин. В Слободском районе ранены не менее 5 человек.

Источники: Игорь Терехов, Олег Синегубов, УНИАН, Владимир Зеленский, ГСЧС