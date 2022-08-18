Московский суд запретил обвиняемой общаться с адвокатом

9 августа Бабушкинский московский районный суд запретил активистке Ольге Кузьминой общаться с защитниками, а также продлил домашний арест на три месяца. Как указано в постановлении, причиной такого решения стало то, что Кузьмина нарушает установленные запреты и «препятствует производству по делу, допуская общение с лицами, злоупотребляющими процессуальными правами и настраивающими ее на злоупотребление».

«Мы не знаем, как будем готовиться к заседаниям, если судья запретила моей подзащитной общаться со мной. Это вопиющий случай — право на защиту не может быть ничем ограничено», — заявила адвокат обвиняемой Катерина Тертухина.

Летом 2021 года активистка Ольга Кузьмина залезла на дерево и провела перформанс с незаряженным арбалетом, целью которого — не допустить застройки сквера на Янтарной улице в Москве. Кузьмину обвинили в хулиганстве, следствие по ее делу идет уже год. Активистка находится под домашним арестом. Ей можно общаться только со следователями, родственниками и проживающими совместно лицами.

Источник: «Адвокатская улица»