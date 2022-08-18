МИД РФ: Россия против создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Российская сторона считает неприемлемым создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», — сообщил Нечаев. Также он дополнил, что Москва ожидает «в самое ближайшее время» визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В августе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести от ЗАЭС всех военнослужащих и военную технику. 14 августа власти Евросоюза и 42 страны выпустили заявление, в котором призвали Россию вывести своих военных с территории атомной электростанции.

Источник: «Интерфакс»