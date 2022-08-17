ВСУ: Украинская сторона уничтожила российскую военную базу в Новой Каховке

Украинские военные уничтожили российскую военную базу в Новой Каховке, сообщает управление стратегическими коммуникациями ВСУ. В результате удара погибли от 10 до 15 российских военных, еще столько же получили ранения. Российская сторона пока не прокомментировала удар.





Фото: Денис Казанський

В сети появилась видеозапись, где видны последствия ракетной атаки. На записи слышен мужской голос, который говорит: «Вот, что осталось от нашей хаты, а вон, вдалеке, всё, что осталось от связистов».

«По предварительной информации, это видеоподтверждение "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке», — комментируют видеозапись в ВСУ.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ