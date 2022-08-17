В Смоленской области провели тренировку вручения повесток для граждан в запасе

Военный комиссариат Смоленской области провел «плановую тренировку» по вручению повесток гражданам, находящимся в запасе. Также в регионе развернули участки и штабы оповещения районов и сельских поселений. Тех, кто получил повестку, попросили дополнительно явиться в военкомат «для уточнения персональных данных».

Согласно тексту сообщения военкомата, цель таких мероприятий — проверить «соответствие возможностей и состояния участков», а также «уточнить временные показатели их работы».

Ранее военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга отправлял похожие повестки с требованием явиться «для уточнения данных». Сотрудник одного из военкоматов рассказал «Фонтанке», что получение такой повестки ни к чему не обязывает.

Источник: «Рабочий путь», «Фонтанка»