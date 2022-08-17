В Госдуме предложили обязать финнов в РФ подписывать документ о поддержке «специальной военной операции»

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по аграрным вопросам Максим Иванов предложил обязывать граждан Финляндии, которые приезжают в Россию за дешевым бензином, подписывать документ о поддержке «специальной военной операции» в Украине и «категорическом осуждении» санкций в отношении РФ.

Максим Иванов:

«Ставишь подпись — получаешь бензин. Не ставишь подпись — "давай до свидания", толкаешь машину обратно до границы. Все очень просто и очень справедливо!»

Ранее руководство Финляндии приняло решение сократить количество выдаваемых туристических виз для россиян, о чем в эфире канале Yle заявил глава МИД республики Пекка Хаависто. Приоритет в получении виз отдали тем, кто хочет посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Источник: Максим Иванов