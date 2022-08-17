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В Екатеринбурге журналистку задержали на выходе из суда

13:03 • 17.08.2022

В Екатеринбурге журналистку Елену Шукаеву задержали на выходе из Свердловского областного суда, где рассматривались апелляции на штрафы, назначенные ей по статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП).

На Шукаеву составили протокол по статье о демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП) из-за ссылки на расследование Алексея Навального «Он вам не Димон» про Дмитрия Медведева, которое она опубликовала у себя во «ВКонтакте» в 2017 году.

После составления протокола журналистку увезли в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Шукаева работала корреспонденткой в «Новой газете», которая приостановила свою работу в конце марта из-за войны в Украине.

Источники: «ОВД-Инфо», «Новая газета. Европа»

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