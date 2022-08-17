Россиянам отказывают в выдаче ВНЖ на севере Польши

На севере Польши в Поморском воеводском управлении города Гданьск массово отказывают гражданам России, подающим заявление на временное проживание или работу в стране. С 24 февраля в управление было подано 548 заявок на получение ВНЖ или права на работу. Как минимум 78 решений было отрицательными. Большая часть документов еще обрабатывается.

Основная причина для отказа — положение в польском законе об иностранцах от 2013 года, которое запрещает выдавать ВНЖ, «когда того требуют соображения обороны или безопасности страны, или защиты безопасности и общественного порядка, либо обязательства, вытекающие из ратифицированных международных соглашений».

Граждане России — это четвертая по величине национальная группа в Поморском воеводстве. По данным польских социальных служб, на территории северной Польши проживает более 1,2 тысячи россиян. Первое место занимают граждане Украины — 42,5 тысячи человек, второе — граждане Беларуси, которых около пяти тысяч человек, а третье — граждане Грузии — 1,5 тысяч.

Источник: Trojmiasto