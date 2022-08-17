Российский десантник, который был на войне в Украине и написал об этом книгу, уехал из России

Российский военнослужащий и автор книги о первых днях вторжения России в Украину Павел Филатьев покинул Россию, сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Команде Gulagu.net удалось помочь десантнику Павлу Филатьеву покинуть территорию РФ и эвакуировать его перед задержанием. Оперативники ДВКР ФСБ и УФСБ по Мск и МО не смогли задержать Павла и отправить его под стражу по липовым уголовным делам. <...> Мы не разглашаем маршрут и детали в интересах безопасности», — написал Осечкин в фейсбуке.

Павел Филатьев дал интервью The Guardian, где рассказал что едет в США. Военный был удивлен, что ему удалось выехать из России, так как он слышал, что его подразделение собирается обвинить его в дезертирстве. Филатьеву могло грозить до семи лет лишения свободы.

«Меня часто спрашивают, почему я не бросил оружие. Ну, я против этой войны, но я не генерал, я не министр обороны, я не Путин — я не знаю, как это (войну — Прим. “Холода”) остановить. Я бы ничего не изменил, если бы стал трусом, бросил оружие и своих товарищей», — рассказал военный.

Павел Филатьев участвовал в войне в Украине в составе 56-го десантно-штурмового полка. Его подразделение в первые дни вторжения отправили на штурм Херсона. Из-за травмы глаза, полученной на фронте, Филатьева эвакуировали. Все, что с ним произошло на войне, он описал в книге «ZOV».

Источник: Владимир Осечкин, The Guardian