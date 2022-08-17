Российские военные обстреляли университет в Николаеве

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетные удары по Николаеву.

Как сообщает глава областной администрации Виталий Ким, известно о попадании в одно из предприятий города и Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в момент ракетного удара в здании университета находился только охранник, он не пострадал.

«Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты», — добавил Сенкевич.

Также во время обстрела были повреждены несколько жилых домов.

Источник: Александр Сенкевич

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич