Поддержать
Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт с отзывами на работодателей

16:48 • 17.08.2022

Сайт с отзывами на работодателей Antijob.net, владельцы которого выступают против войны, оказался недоступен на территории России. По данным реестра «Роскомсвободы», в отделении судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам Ярославля решили заблокировать только негативный отзыв на ООО «Защита». В ОВД-News считают, что сайт оказался заблокирован целиком из-за работы на протоколе HTTPS.

Также был заблокирован негативный отзыв на ООО «Спецобъект», владельцем которого выступает тот же человек, что и ООО «Защита».

Владельцы сайта Antijob выступили с антивоенной позицией и предложили помощь тем, кого уволили из-за гражданской позиции или вынуждают поддерживать войну.

Источник: Antijob, «Роскомсвобода», ОВД-News

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»