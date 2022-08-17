Роскомнадзор заблокировал сайт с отзывами на работодателей

Сайт с отзывами на работодателей Antijob.net, владельцы которого выступают против войны, оказался недоступен на территории России. По данным реестра «Роскомсвободы», в отделении судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам Ярославля решили заблокировать только негативный отзыв на ООО «Защита». В ОВД-News считают, что сайт оказался заблокирован целиком из-за работы на протоколе HTTPS.

Также был заблокирован негативный отзыв на ООО «Спецобъект», владельцем которого выступает тот же человек, что и ООО «Защита».

Владельцы сайта Antijob выступили с антивоенной позицией и предложили помощь тем, кого уволили из-за гражданской позиции или вынуждают поддерживать войну.

Источник: Antijob, «Роскомсвобода», ОВД-News