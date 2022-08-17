Роскомнадзор выделил 57,7 миллионов рублей на разработку системы поиска запрещенного контента

В Роскомнадзоре выделили 57,7 миллионов рублей на систему поиска запрещенного контента «Окулус», которая будет анализировать фото, видео, URL-адреса, переписки в чатах и посты в мессенджерах. Разработкой системы займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Ранее компания не выполняла госконтракты.

«Окулус» собираются создать к 12 декабря 2022 года. Согласно техническому заданию, система также должна искать запрещённый контент в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Источник «Коммерсантъ» отметил, что создать систему с таким функционалом за четыре месяца и 57,7 миллионов рублей невозможно.

Константин Буланов, директор по цифровым технологиям «Главного радиочастотного центра», подведомственного Роскомнадзору, уточнил, что «Окулус» не будет самостоятельно собирать информацию.

В 2021 году Роскомнадзор тоже заказал несколько систем мониторинга контента: «автоматизированную систему мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в сети» за 41,1 миллион рублей и систему мониторинга сайтов за 58,5 миллионов рублей. Что сейчас с этими заказами — неизвестно.

Источник: «Коммерсантъ», РБК