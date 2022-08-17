Крымчанина отправили под домашний арест из-за поста в инстаграме об обстреле вокзала в Краматорске

Керченский городской суд отправил под домашний арест Илью Ганцевского, обвиняемого в «фейках» про армию (часть 2 статьи 207.3 УК) из-за поста в инстаграме об обстреле вокзала в Краматорске.

Ганцевского задержали 15 августа. Его родственница рассказала «ОВД-Инфо», что в апреле Ганцевского арестовывали на 14 суток, по какой статье — неизвестно. После этого он удалил свои посты.

«Осторожно, новости» писали, что Ганцевскому 26 лет, он учился на юриста в Саратове и в эти годы был активистом «Молодой гвардии», ЛДПР и «Единой России». По данным телеграм-канала, в последнее время он работал продавцом, а с начала войны стал активно писать о ней в соцсетях.

Ганцевскому грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: «ОВД-Инфо» (1, 2), « Осторожно, новости»