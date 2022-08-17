Поддержать
Новости

Главнокомандующий ВСУ: Россия тратит на обстрел Украины по 40-60 тысяч боеприпасов в день

00:12 • 17.08.2022

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что российские военные ежедневно 700-800 раз обстреливают позиции украинских военных и применяют по 40-60 тысяч боеприпасов в день.

По его словам, основные усилия российской армии сейчас сосредоточены на вытеснении украинских военных из Донецкой области. Залужный рассказал, что ситуация на фронте «напряжена, но полностью контролируется».

«Россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое», — пишет Залужный.

Источник: Валерий Залужный

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»