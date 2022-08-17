Главнокомандующий ВСУ: Россия тратит на обстрел Украины по 40-60 тысяч боеприпасов в день

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что российские военные ежедневно 700-800 раз обстреливают позиции украинских военных и применяют по 40-60 тысяч боеприпасов в день.

По его словам, основные усилия российской армии сейчас сосредоточены на вытеснении украинских военных из Донецкой области. Залужный рассказал, что ситуация на фронте «напряжена, но полностью контролируется».

«Россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое», — пишет Залужный.

Источник: Валерий Залужный