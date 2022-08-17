ФСБ назвала куратором готовящегося в России теракта человека, погибшего в Мариуполе в марте

15 августа ФСБ отчиталась о «нейтрализации» в Волгоградской области двух граждан России, которые, по версии ведомства, пытались подорвать нефтепровод. В ФСБ считают, что этот теракт курировали россиянин Андрей Чуенков и украинец Юрий Ионов. Как сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Чуенкова, Ионов еще в марте погиб в Мариуполе.

В ФСБ считают, что россияне, пытавшиеся подорвать нефтепровод, состояли в группировке «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). «Кураторы» Чуенков, 1986 года рождения, и Ионов, 1988 года рождения, как пишет ведомство, воюют в Украине в нацбатальоне «Ураган» и полку «Азов».

Чуенков, как пишет Русская служба «Би-би-си», сейчас находится в Киеве. «С октября 2020 года я здесь. Уехал я не просто так. Я политический активист, моего друга и товарища Максима Марцинкевича запытали », — рассказал он. Чуенков отрицает, что участвовал в боевых действиях и в любых военизированных подразделениях.

По его словам, второй «куратор» Юрий Ионов погиб в Мариуполе в марте 2022 году. «Мы с ним заочно знали друг друга. Но я не припоминаю, чтобы мы с ним общались. Теоретически это могло быть в далеком прошлом, но я такого не помню », — также сообщил он. Информацию о гибели Ионова Русской службе «Би-би-си» удалось подтвердить с помощью двух военнослужащих полка «Азов».

Источники: Русская служба «Би-би-си», РИА «Новости»