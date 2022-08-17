До половины авиадиспетчеров в России находятся в «частичном простое»

Около 15 тысяч человек — это около половины авиадиспетчеров, работающих в России, — находятся в «частичном простое», сообщил глава Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев в письме в Генпрокуратуру.

Профсоюз обвиняет Национального аэронавигационного провайдера (ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения») в проведении массовых увольнений — из организации уже ушли до двух тысяч работников, 600 из них — авиадиспетчеры (свыше шести процентов от общего числа авиадиспетчеров в России). Сообщается также, что 20 процентов «вывели из производственного процесса, вводя простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда».

В связи с этим профсоюз требует провести повторную проверку «Госкорпорации по организации воздушного движения». Предыдущая проверка не нашла нарушений.

После войны существенно сократилось количество выполняемых авиарейсов из России за рубеж и внутри страны. К лету 2 022 года из России прямым рейсом стало возможно улететь только в 19 государств. В феврале 2022 года, до вторжения в Украину, эта цифра достигала почти 50. На этом фоне аэронавигация стала убыточной. В мае ФПАД попросил президента выделить главному аэронавигационному предприятию до 15 миллиардов рублей.

Источники: «Ведомости», «Русская служба Би-би-си»