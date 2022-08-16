В квартире у журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского прошли обыски, его допросили как свидетеля по делу о вымогательстве

В Москве прошли обыски у журналиста «Московского комсомольца» Льва Сперанского. Он рассказал, что проходит свидетелем по делу о вымогательстве, возбужденном в 2018 году. У Сперанского изъяли технику, допросили его в качестве свидетеля и отпустили. Телеграм-канал Mash также опубликовал фото, на котором в редакции «Московского комсомольца» якобы проходит обыск, но в издании это отрицают.

Сегодня утром редакция «Московского комсомольца» сообщила об исчезновении своего журналиста Льва Сперанского. Позднее на сайте издания появилось видео, которое в редакции назвали «тревожным»: на нем Сперанский говорит, что к нему домой пришел «ряд сотрудников», удостоверения из которых показали только следователи.

Речь, по его словам, идет о деле, возбужденном в 2018 году. «Инкриминируют клевету и вымогательство якобы 50 тысяч долларов у... Фамилии такие фигурируют, как я понял, — Усманов и Кемешев, если я правильно их запомнил. И два человека уже фигурантами являются, я их не знаю. <...> Мне сказали, что я свидетель, поеду, допрошусь. <...> Я уверен, что этот визит связан с моей деятельностью», — говорит Сперанский на видео. Он также рассказал, что у него изъяли компьютер и флеш-карты, телефон изъяли «насильно ». На просьбу вызвать скорую беременной жене силовики «отказали в грубой форме».

После обыска журналиста отвезли на допрос, а затем отпустили. Сперанский рассказал, что, по мнению следствия, он причастен к вымогательству денег у бизнесмена Алишера Усманова и предпринимателя Кенеса Ракишева.

Телеграм-канал Mash сообщил, что обыски якобы также прошли в редакции «Московского комсомольца». Главный редактор газеты Павел Гусев отрицает это.

Как пишет издание «Ярновости », Усманов и Ракишев — потерпевшие по делу о вымогательстве, которое было возбуждено в 2018 году против журналиста «Росбалта » Александра Шварева. Издание также пишет, что Шварев — администратор телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и сайта rucriminal.info.

Обновлено в 19:59. Добавлена информация о том, что журналиста отпустили с допроса

Источники: «Московский комсомолец» (1, 2, 3, 4), «Ярновости », Mash, «ОВД-Инфо »