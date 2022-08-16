В Беларуси жительницу Мозыря приговорили к трем годам колонии из-за видео с российскими вертолетами

Гомельский областной суд приговорил жительницу приграничного с Украиной Мозыря Анну Пышник к трем годам колонии общего режима. Ее признали виновной в «содействии экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361-4 УК Беларуси) из-за видео с российскими военными вертолетами.

Пышник задержали 22 марта и отправили в СИЗО в Гомеле. Ее обвинили в том, что она сняла видео движущихся российских военных вертолетов и передала его в телеграм-канал, какой именно — не ясно. У Пышник есть несовершеннолетняя дочь.

Источник: Правозащитный центр «Весна»