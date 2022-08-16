В Беларуси появилось ателье с одеждой для заключенных

В Беларуси появилось ателье, которое на заказ шьет спецодежду для заключенных.

«Нашу одежду примут 100%, — говорится на сайте ателье, — Наш опыт — индивидуальный пошив одежды по Вашим меркам с учетом требований при передаче ». На изготовление одежды нужно 10 дней, в ателье можно по индивидуальным меркам заказать летний костюм заключенного и другую одежду, а также головные уборы, перчатки, постельное белье и мешочки для продуктов.

Как сообщает « Белсат», тюремная одежда в Беларуси строго регламентирована. Мужская одежда должна быть темной, почти черной. Женская одежда, кроме юбок, также быть темного цвета, но допускается розовое платье с белыми цветами. Для постельного белья допустим только белый цвет.

Источник: Ателье, « Белсат»