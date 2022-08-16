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Проект stop24.day призвал россиян к участию во всеобщей забастовке 24 августа

15:04 • 16.08.2022

Бывший программист «Медузы» Борис Горячев запустил ресурсы (сайт и телеграм-канал stop24.day), посвященные всероссийской акции неповиновения 24 августа — в день, когда с начала вторжения в Украину пройдет полгода. Цель мероприятия — показать тем, «для кого происходящее — норма», что «в этот день что-то идет не так».

Чтобы поучаствовать в мероприятии, россиянам достаточно остаться в этот день дома, не пользоваться сервисами доставок и не идти на работу. Работодателям предлагается сделать этот день нерабочим. Медиа, НКО и блогеров призывают рассказывать про 24 августа, поддерживать акцию баннерами и сообщениями в соцсетях.

«Если вам страшно — это естественно. Мне тоже страшно. Но этот страх подсказывает мне — то, чего я боюсь — по-настоящему важно», — написал Горячев.

Источник: stop24.day

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