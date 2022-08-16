Обвиняемого в «фейках» про армию археолога Круглова отправили в психиатрическую больницу

Омскому археологу Евгению Круглову, против которого возбуждено уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК), назначили комплексную стационарную экспертизу, рассказал его адвокат Андрей Огнев.

Сейчас Круглов находится в клинической Психиатрической больнице имени Н.Н. Солодникова. Археолога отправили туда сегодня, 16 августа, рассказал его адвокат.

Об уголовном деле против Круглова стало известно в конце июля. Силовики приехали за ним в лес в Тюменской области, где Круглов находился в археологической экспедиции, и увезли его в Омск на допрос. Поводом для уголовного дела стал репост во «ВКонтакте» о военных действиях в Буче и Мариуполе из закрытого паблика. По мнению следствия, Круглов сделал его 4 мая.

Источник: «ОВД-Инфо»