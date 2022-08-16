На севере Крыма произошел взрыв

В селе Майское на севере Крыма в 20 километрах от города Джанкой произошел взрыв и пожар. В телеграм-каналах появились фото и видео происшествия.

По данным РИА Новости, пожар произошел на трансформаторной подстанции в Джанкое. В то же время ТАСС ссылается на администрацию поселения Майское и сообщает, что произошла детонация боеприпасов. В Минобороны это подтверждают. Жителей населенного пункта эвакуируют.

Крымское агентство «Крыминформ» утверждает, что произошло два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия. Подробности он не уточнил.

Город Джанкой — это крупный транспортный узел, через который, по данным «Политики Страны», российские войска перебрасываются на юг Украины. Там расположен аэродром.

9 августа на аэродроме «Саки» недалеко от села Новофедоровка произошла серия взрывов. Один человек погиб, 14 получило ранения. По данным Минобороны России, причина происшествия — детонация боеприпасов.

Обновлено в 09:31. Добавлена информация от «Крыминформ» и Минобороны РФ.

Источник: ТАСС, РИА Новости, «УНИАН», «Политика Страны», «Крыминформ»