На редакцию «Новой рассказ-газеты» составили протокол о «дискредитации» армии

Редакция «Новой рассказ-газеты» сообщила, что на издание составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за трех текстов: о толстовстве, имперской идеологии и международных отношениях после начала войны в Украине. «Ни в одном из материалов не упоминается война с Украиной, ВС РФ, Росгвардия и ФСБ », — пишет «Новая газета. Европа».

«Чиновник по фамилии Вагнер написал письмо замминистра МВД Горовому — с просьбой возбудить административное производство. Сказано — сделано. Письмо покатилось вниз по наклонной и принято под козырек в УВД по ЦАО Москвы », — сообщили в редакции «Новой рассказ-газеты». К обращению чиновника были приложены три «экспресс-заключения» анонимных авторов, которые нашли в текстах издания «лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий властных структур Российской Федерации, направленных на проведение спецоперации на Украине».

Источник: «Новая газета. Европа»