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«Коммерсантъ»: на еще одной военной авиабазе в Крыму были взрывы

16:30 • 16.08.2022

В Крыму на военной авиационной базе в поселке Гвардейское произошло несколько взрывов. Военные и правоохранительные органы проверяют версию о возможной атаке беспилотника на склад боеприпасов. Официальных комментариев о происходящем пока что нет.

Ранее в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов и начался пожар на электрической подстанции «Джанкой». В Минобороны взрывы в Майском назвали «диверсией», в результате которой пострадали гражданские объекты: ЛЭП, электростанции, жилые дома и железнодорожное сообщение между материковой Россией и Симферополем, Севастополем и Евпаторией. В The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщили, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов несет элитное украинское военное подразделение.

Источник: «Коммерсантъ», «Интерфакс», The New York Times

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