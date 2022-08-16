Кандидата в мундепы от «Яблока» лишили статуса из-за несуществующего вида на жительство

Кандидата в муниципальные депутаты по Тверскому району от партии «Яблоко» Марию Волох лишили возможности участвовать в выборах. В избирательную комиссию пришла выписка из МВД, что у Волох есть действующий вид на жительство в Нидерландах, хотя он истек еще в 2016 году.

Волох не дали ознакомиться с материалами дела до заседания комиссии, поэтому она не успела предоставить доказательства. По словам экс-кандидата, решение об аннулировании регистрации было написано до заседания. Волох заявила, что будет подавать апелляцию.

10 августа на кандидатов в мундепы по Тверскому району Марию Волох и Сергея Смирнова составили протоколы о «дискредитации» армии и нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Источник: Мария Волох