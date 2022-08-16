Фонд Немцова запустил русскоязычную магистерскую программу в Карловом университете в Чехии

Фонд Бориса Немцова открыл магистерскую программу «Российские исследования». Она запускается на базе философского факультета Карлова университета в Праге, язык программы — русский.

По словам основательницы фонда Жанны Немцовой, программу также поддерживает факультет социальных наук, что расширяет набор экономических и социологических дисциплин, которые предложат студентам. «У новой магистратуры есть и социальная миссия — создание рабочих мест для высококвалифицированных академических работников, которые не могут преподавать в своих странах, и появление мест для студентов, которых лишают возможность получать образование на родном языке по политическим причинам», — пишет Немцова.

Из описания программы на сайте следует, что она платная, «направлена на изучениe России с акцентом на постсоветский период », и в 2023-2024 году на нее будут зачислены 20 человек. Знание английского на уровне не менее B2 обязательно.

Источник: Жанна Немцова, Карлов университет