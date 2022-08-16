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Финляндия будет выдавать россиянам меньше туристических виз

10:20 • 16.08.2022

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сократит выдачу туристических виз гражданам РФ. Приоритет в получении виз будет отдан тем, кто хочет посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе или работе. В МИД планируют утвердить эти меры сегодня.

Хаависто также заявил, что сейчас большую часть шенгенских виз гражданам России выдают Греция, Италия и Испания. Эти визы позволяют россиянам путешествовать через Финляндию в остальные страны Европы.

За день до этого заявления Хаависто предложил установить определенные дни для подачи документов на туристическую шенгенскую визу.

Источник: Yle

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