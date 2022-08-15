ВСУ: российское командование покидает Херсон

Военное российское командование покинуло Херсон и отошло на левый берег Днепра, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Centre Ukraine. По ее словам, командование российских войск так поступило для того, чтобы «не оказаться отрезанными от более безопасной территории».

13 августа об отъезде военного командования написал глава Николаевской области Виталий Ким: «весь командный состав перемещается за Днепр». Уже 15 августа первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что российское военное командование «действительно покинуло Херсон». По его словам, причина ухода — это ВСУ, которые контролируют все главные херсонские дороги.

В Херсонской области есть всего три моста, которые ведут через Днепр: Антоновский мост, железнодорожный мост в шести километрах от него и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке. 29 июля украинская сторона заявила, что сделала железнодорожный мост, расположенный возле Антоновского, непригодным для движения. 8 августа украинские силы нанесли очередной удар по Антоновскому мосту, конструкция получила серьезные повреждения. 13 августа в ВСУ также заявили о выведении из строя моста над дамбой Каховского водохранилища.

Источник: Media Centre Ukraine, Виталий Ким, Юрий Соболевский, «Фокус», «Укринформ», ТАСС