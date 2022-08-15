В Беларуси дальнобойщик получил три года колонии из-за лайка в «Одноклассниках»

Суд Ленинского района беларусского города Могилева приговорил дальнобойщика Сергея Цигиба к трем годам колонии. Мужчина проходил сразу по трем статьям: «незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных», «оскорбление президента» и «оскорбление представителя власти».

В сентябре 2021 года Сергей Цигиб поставил «класс» видео «Мент-полицай, который получит 2 пожизненных срока». Оно отобразилось на личной странице мужчины. Мужчина нашел запись в «Одноклассниках».

В правозащитной волонтерской группе MAYDAY.TEAM обратили внимание, что Цигиб никогда не участвовал в акциях протеста и не задерживался по политическим административным делам.

Источник: MAYDAY.TEAM