Поддержать
Новости

В Беларуси дальнобойщик получил три года колонии из-за лайка в «Одноклассниках»

22:07 • 15.08.2022

Суд Ленинского района беларусского города Могилева приговорил дальнобойщика Сергея Цигиба к трем годам колонии. Мужчина проходил сразу по трем статьям: «незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных», «оскорбление президента» и «оскорбление представителя власти».

В сентябре 2021 года Сергей Цигиб поставил «класс» видео «Мент-полицай, который получит 2 пожизненных срока». Оно отобразилось на личной странице мужчины. Мужчина нашел запись в «Одноклассниках».

В правозащитной волонтерской группе MAYDAY.TEAM обратили внимание, что Цигиб никогда не участвовал в акциях протеста и не задерживался по политическим административным делам.

Источник: MAYDAY.TEAM

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»