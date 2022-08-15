Умер Дмитрий Врубель — автор граффити на Берлинской стене с изображением поцелуя Брежнева и Хонеккера

В Берлине умер художник Дмитрий Врубель, известный в том числе как автор граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» в Берлине. В основе сюжета той картины — поцелуй партийных лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера.

По пока неподтвержденной информации, художник умер от COVID-19 и длительное время был подключен к аппарату ИВЛ. Врубелю было 62 года.

Врубель создал работу «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» в 1990 году на плите, которая была частью Берлинской стены. Прототип для граффити — фотография 1979 года, сделанная французским фотографом Режи Боссю. Сейчас плита на находится в East Side Gallery в Берлине.

Источник: Vrubel Dmitry