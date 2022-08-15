Украинские военные нанесли удар по базе ЧВК «Вагнер», возможно, им помог в этом репортаж российского военкора

В занятом российскими силами городе Попасная Луганской области Украины попало под удар место расположения ЧВК «Вагнер». Это подтверждают как российские, так и украинские источники. Возможно, что определить местонахождение базы украинским военным помогла публикация российского военкора Сергея Среды. Некоторые украинские СМИ также утверждают, что под обстрел попал, а возможно и погиб, сам Евгений Пригожин, но подтверждения этой информации нет.

Российский военкор Юрий Котенок написал вечером 14 августа, что «нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной», скорее всего из реактивной системы залпового огня HIMARS. Позднее он назвал сообщения о гибели Пригожина «фейком украинского агитпрома».

Глава Луганской области Украины Сергей Гайдай также упомянул в понедельник 15 августа о гибели «вагнеровцев» в Попасной. Он утверждает, что ударом уничтожены больше 100 бойцов ЧВК.

По мнению издания «Украина сейчас», выяснить место расположения отряда «вагнеровцев» ВСУ помог репортаж военкора Среды за 8 августа, на котором он сфотографировался с бойцами под вывеской с номером дома. В нем говорилось: «Приехал на Попасную, заехал в штаб "ЧВК Вагнера". Встретили как родного, рассказали несколько забавных историй». На одном из фото также был человек, похожий на Евгения Пригожина. Сейчас пост Среды удален, но фотографии по-прежнему размещены на странице пригожинской компании «Конкорд» во «Вконтакте». Там же опубликован комментарий этих фото для СМИ от имени Пригожина: «Иду я как-то, прогуливаюсь. Шел я, шел, а лес становился все гуще и гуще, а дома все ниже и ниже. Вдруг смотрю, стоят Вагнер, а с ними военкор Среда. Я им говорю: “Здорово, Вагнер!”. А они мне: “Здорово, Пригожин!”».

В понедельник в интернете появились фотографии, предположительно снятые на месте попадания украинских снарядов в Попасной.

В начале июня украинские СМИ сообщали об уничтожении базы ЧВК «Вагнер», размещавшейся на стадионе Кадиевки (старое название — Стаханов), другого города в Луганской области.

Источники: Юрий Котенок, Сергей Гадай, «Украина сейчас», Компания «Конкорд», Роман Бочкала