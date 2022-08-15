Суд в Крыму арестовал диджея на 10 суток из-за украинской песни и демонстрации эмблемы полка «Азов»

Ленинский районный суд Крыма арестовал на 10 суток диджея Юрия Радионова за публичную демонстрацию нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях). По просьбе посетителя он включил в кафе «Краб» в крымском городе Щелкино песню «Дикое поле» украинского рэпера YARMAK. Песню сопровождал видеоряд с символикой полка «Азов».

Мужчина признал вину. Он отметил, что включил клип, содержание которого не знал. У диджея конфисковали «предмет административного правонарушения».

Позже в «Крымской газете»появилось видео с извинениями посетителя, который попросил включить песню. На записи он заявил о «полной поддержке специальной военной операции».





2 августа Верховный суд России признал полк «Азов» террористической организацией и запретил ее на территории России.

Источник: Ленинский районный суд Крыма, «Крымская газета»