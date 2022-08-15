Сеть гипермаркетов OBI в России продали за 600 рублей

После начала войны компания OBI GmbH (Германия) объявила о временной остановке работы в России, после чего было принято решение о продаже всего бизнеса в стране местному инвестору. Новым владельцем 27 гипермаркетов стал Йозеф Лиокумович, он заплатил за это всего 600 рублей.

Йозеф Лиокумович:

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о 100 миллионах евро. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги».

Лиокумович добавил, что в 2021 году убытки OBI составили 2,5 миллиарда рублей. Теперь бизнесмену принадлежит 60 процентов акций компании, кто владеет остальными 40 процентами — пока неизвестно. Лиокумович лишь уточняет, что это «непубличный российский партнер».



Известно, что в сентябре стартует ребрендинг сети.



Источник: Forbes