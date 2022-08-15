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Против заключенного из Пензы завели дело о «фейках» про российскую армию

17:23 • 15.08.2022

В отношении 30-летнего заключенного из пензенской колонии возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. В региональном управлении ФСБ сообщают, что мужчина, находясь в «в административном корпусе одного из пенитенциарных учреждений Пензенской области», формировал у других осужденных «негативное отношение» к вооруженным силам и органам власти России. Прочие подробности дела не сообщаются.

Статья о «фейках» предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, исправительные (до 1 года) или принудительные работы (до 3 лет), лишение свободы на тот же срок.

Источник: «Пензаинформ»

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