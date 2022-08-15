Навального поместили в штрафной изолятор из-за расстегнутой пуговицы

Политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Поводом для такого решения стало то, что Навальный «регулярно расстегивает» верхнюю пуговицу тюремной робы.

Политика поместили в штрафной изолятор на трое суток, однако, как он сам сообщил в своих социальных сетях, в тюрьме обещали сделать ШИЗО его «постоянной резиденцией», если он не «пересмотрит свое отношение».

Алексей Навальный:

«Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор. Пока на трое суток, но — радостно улыбнулся и. о. начальника — в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я “не пересмотрю свое отношение”, то изолятор станет моей постоянной резиденцией»

Сам политик и его соратники считают это местью за создание профсоюза «Промзона» для заключенных, цель которого — следить за соблюдением прав осужденных и сотрудников колонии. Навальный отправил уведомление о создании организации директору ИК-6. Сейчас в организацию входит только сам Навальный, однако у профсоюза есть уже одно достижение — в швейном цеху, где работает оппозиционер, заменили табуретки на стулья со спинками.

В администрации тем не менее профсоюз называют «незаконным». Политику выдали предостережение.

Источник: Алексей Навальный