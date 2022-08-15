Мэр Саянска прошел по улицам города в костюме царя

Глава Саянска (Иркутская область) Олег Боровский надел костюм царя и прошел по улицам. Это произошло во время шествия в честь Дня города — при этом Боровский оказался единственным в колонне, кто примерил царский наряд. Все остальные участники праздника были одеты в обычные народные костюмы. Сам градоначальник сказал, что был «в костюме царя Салтана».

Ранее по инициативе Боровского в центре Саянска установили танк. Деньги на него собирали жители города. Церемония открытия состоялась 20 июня.

Источник: Олег Боровский, «Люди Байкала»