Из соцсетей «Апологии протеста» удалили весь контент

В правозащитной организации «Апология протеста» заморозили все аккаунты и удалили контент из социальных сетей. Сайт организации не работает.

Руководитель организации Алексей Глухов подтвердил редакции «Холода», что «Апология» приостановила ведение социальных сетей. Это было сделано для того, чтобы избежать штрафов, пока сотрудники организации оспаривают статус СМИ-иноагента. Также Глухов сказал, что в организации удаляли весь контент «в течение лета».

На вопрос о том, продолжает ли «Апология» деятельность, Глухов ответил, что «у нас (“Апологии протеста” — Прим. “Холода”) более 1500 дел в производстве на данный момент».

В мае Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов «Апологию протеста», бывшего юриста ФБК Любовь Соболь, политика Владимира Милова и еще пять человек.

«Апология протеста» — это проект международной правозащитной группы «Агора», предоставляющий юридическую помощь задержанным на митингах. Организация появилась в 2017 году. С 2020 года на официальном сайте «Апологии» публикуются отчеты о проделанной юридической работе.

Источник: Алексей Глухов