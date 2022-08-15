Архангельского журналиста, ехавшего в Эстонию, несколько часов опрашивали российские пограничники, а затем не пропустили эстонские

Журналист архангельского издания «29.ru» Ярослав Вареник сообщил, что его не пропустили в Эстонию, а перед этим долго не выпускали из России. По словам Вареника, он не собирался эмигрировать из страны, а ехал в отпуск. У него были куплены обратные билеты на автобус из Хельсинки в Петербург.

Вареник рассказал, что ехал в Эстонию на автобусе через Нарву. На пропускном пункте российские пограничники отвели его на беседу, которая продолжалась 2,5 часа. Большая часть вопросов относилась к освещению митингов, ФБК и Алексею Навальному. В июне прошлого года Следственный комитет допросил его в качестве свидетеля по уголовному делу против Навального по статье о мошенничестве, а в октябре 2019 года к Варенику приходили с обыском по уголовному об отмывании денег, заведенному против ФБК.

Кроме того, сотрудники ФСБ интересовались его мнением о войне и даже отношении к сатанистам, спрашивали приносит ли он жертвоприношения — по их словам, он похож на «язычника-сектанта». Журналист носит длинные волосы, черную одежду и украшение в виде молота Тора на груди. По словам Вареника, отношение пограничников было недоброжелательным, они разговаривали с ним «на матах» и угрожали уголовным делом за оскорбление чувств верующих.

Эстонские пограничники также подробно опросили Вареника и с недоверием отнеслись к его словам о туристической цели визита. Они попросили его показать бронь отеля, затем ушли с его паспортом, а вернувшись, сказали, что им не удалось подтвердить бронь. По словам Вареника, он забронировал отель на booking.com без предоплаты (к аккаунту была привязана российская карта, с которой сейчас невозможно оплатить услуги за границей), но из-за задержки на границе он не успел вовремя заехать в отель и бронь отменили. В итоге ему запретили въезд в Эстонию и аннулировали визу с формулировкой «условия и цель пребывания не были обоснованы». После девяти часов на границе — семи на российском КПП, и еще двух с эстонскими пограничниками — ему пришлось возвращаться обратно.

На прошлой неделе в Эстонии сообщили о решении перестать впускать в страну россиян с ранее выданными этой страной шенгенскими визами. Однако оно вступит в силу лишь 18 августа.

Источники: DOXA, Ярослав Вареник, «29.ru», Дождь, «ОВД-Инфо», SOTA