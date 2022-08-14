Вице-премьер Украины призвала жителей Херсонской области к эвакуации

По словам украинского вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, жители Херсона и области должны эвакуироваться, а если такой возможности нет — связаться с представителями военной администрации.

«Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага», — сказала Верещук. Пока Херсонскую область покинули около 50% населения.

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич также призвал население региона к эвакуации. «Люди ждут деоккупацию. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы », — прокомментировал Янушевич.

Источник: « Укринформ»