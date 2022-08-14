В Волгограде на местного жителя составили более 40 протоколов по статьям о «дискредитации» армии и демонстрации экстремистской символики

В Волгограде на 34-летнего Виталия Готру составили 20 протоколов по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Суд назначил ему административный арест. Еще 22 протокола на Готру по статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) поступили в суд, но пока не рассмотрены.

Заседания по протоколам о демонстрации экстремистской символики прошли 8 и 10 августа. Как сказано в сообщении на сайте суда, 8 августа суд установил, что Готра «осуществил расклейку листовок с публичной демонстрацией нацисткой символики, которая запрещена действующим законодательством РФ » на входной двери подъезда дома в Волгограде. Ему назначили 15 суток административного ареста. В сообщении на сайте суда по итогам заседания 10 августа сказано, что Готре назначено еще 10 суток ареста по той же статье.

Также на Готру составлены 22 протокола о «дискредитации» армии, один из них — за «дискредитацию» и призывы к несанкционированным акциям. Материалы поступили в суд 10 августа, даты заседаний пока не назначены. Что стало поводом для составления протоколов — не уточняется.

Источники: Ворошиловский районный суд (1, 2, 3), «Медиазона»