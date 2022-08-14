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Президент Латвии предложил аннулировать визы и ВНЖ для тех, кто «настроен прокремлевски»

12:39 • 14.08.2022

Президент Латвии Эгил Левитс сказал, что Латвия должна пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство. Также, по его словам, ВНЖ для тех, кто в будущем примет российское гражданство, выдаваться не будет.

«Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — сказал Левитс.

Президент также считает, что Латвии «вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России». Он назвал это дополнительной санкцией против России.

Латвия не выдает туристические визы россиянам с начала войны в Украине.

Источник: Delfi

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