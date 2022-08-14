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43 страны призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС

18:56 • 14.08.2022

Страны выпустили совместное заявление о ситуации на Запорожской атомной электростанции, в котором сказано, что контроль России над Запорожской АЭС представляет большую опасность для принципов ядерной безопасности. Подписанты считают, что присутствие российских военных на станции не позволяет украинским властям выполнять обязательства по ядерной и радиационной безопасности.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти смогли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины, а законный операционный персонал продолжил свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда», — говорится в заявлении.

Его подписало руководство Евросоюза, а также 43 страны, среди которых страны Европы, а также США и Канада.

Источник: Delegation to UN and OSCE in Vienna

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