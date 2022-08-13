Запорожская АЭС снова под обстрелом

Дмитрий Орлов, украинский мэр Энергодара — города, в котором расположена Запорожская атомная электростанция — заявил, что российские военные ведут обстрел АЭС. Это утверждает и украинская разведка. Российская сторона вновь обвиняет в обстреле Украину.

Орлов написал со ссылкой на местных жителей, что «из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории, снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом незначителен».

Главное управление разведки Минобороны Украины написало сегодня, что «оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом». По его данным, двумя попаданиями по территории станции уже повреждены насосная станция цеха тепловых и подземных коммуникаций и пожарная часть при АЭС.

В свою очередь чиновник российской оккупационной администрации Владимир Рогов написал, что «Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского».

Украинские СМИ также сообщают о больших очередях на выезд из Энергодара.

Запорожская АЭС попала под обстрел 5 августа, тогда Россия обвинила в этом ВСУ, а украинский оператор станции «Энергоатом» заявил, что российская сторона устроила провокацию. 7 августа российские военные вновь заявили об украинском ударе по станции. 10 августа страны «Большой семерки» потребовали от России вернуть станцию под контроль Киева. 12 августа Рогов заявил о планах «консервировать» станцию и «выводить те нагрузки, которые есть» на занятые Россией территории.

Источники: Дмитрий Орлов, ГУР Минобороны Украины, РИА Новости, Страна.UA